Incendi, situazione critica nel messinese: black out elettrico e idrico in città

Black out a Messina: diverse zone della città sono senza luce e acqua da diverse ore. Ore letteralmente di fuoco nella città, come ci segnala un lettore: “qui la situazione è drammatica brucia tutto: a Santo Stefano di Camastra ci sono decine di sfollati, all’Annunziata sono senza luce, molti treni sono in ritardo o cancellati”. Senza elettricità anche la zona di via Palermo e viale Giostra.

I villaggi di Curcuraci e Masse quelli più colpiti

Danneggiata la rete elettrica che ha fermato gli impianti di distribuzione idrica. L’ondata di calore di questi giorni contribuisce ad alimentare diversi incendi che stanno funestando le colline messinesi e ha generato una situazione critica soprattutto per gli abitanti dei villaggi di Masse e Curcuraci, dove le fiamme hanno danneggiato la rete elettrica con il conseguente fermo degli impianti di distribuzione idrica delle zone interessate. Attivo il Centro Operativo comunale e prefettizio per garantire supporto e assistenza alla popolazione, attivo anche il servizio di autobotti dell’AMAM, nonché i servizi di assistenza della Messina Social City.

Il sindaco Federico Basile ribadisce ancora una volta l’invito alla cittadinanza all’utilizzo parsimonioso dell’acqua. In attesa del ripristino della distribuzione idrica che avverrà presumibilmente nelle prossime 24 ore, ai cittadini saranno garantiti i seguenti servizi:

Autobotte di AMAM SpA collocata nella SP 45 (località Curcuraci) pressi Tennis Club/bivio Serra La Croce

Pronto intervento di AMAM da contattare al numero telefonico 090.3687722 o su pagina facebook https://www.facebook.com/amamspa

Pronto intervento del C.O.C. raggiungibile al numero telefonico 090-22866