Siracusa: in manette perché trovato in possesso di diverse dosi di cocaina

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile di Noto hanno arrestato un 34enne del luogo, per detenzione di droga, in particolare cocaina. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto 95 grammi di sostanza stupefacente, in parte già suddivisa in dosi preconfezionate, che l’arrestato nascondeva addosso. La quantità maggiore è stata ritrovata ”in pietra”, ovvero ancora da tagliare e suddividere in dosi, ed era nascosta in un immobile nella periferia della città. Ritrovato anche materiale per il confezionamento e la pesatura della cocaina, e la somma in contanti di oltre 1.400 euro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.