Sicilia, turismo a rischio dopo la minaccia di Caronte&Tourist: Schifani convoca vertice urgente

“Ho appena convocato un vertice urgente a Palazzo d’Orleans per trovare una soluzione immediata, dopo l’intenzione manifestata da Caronte&Tourist di procedere alla risoluzione dei contratti, con la Regione Siciliana , relativi ai collegamenti marittimi con le Isole Eolie, le Egadi e Ustica. In piena stagione estiva non posso permettere che una tale decisione arrechi un danno gravissimo all’economia siciliana e ai tanti turisti che hanno scelto le nostre isole come meta per le vacanze“.

E’ quanto scrive sui suoi social Renato Schifani, presidente della regione Sicilia. Il riferimento è alla nota diffusa ieri da Caronte&Tourist.

La compagnia di navigazione dopo aver “appreso dell’esito negativo dell’istanza di riesame della misura di sequestro cui sono state recentemente sottoposte alcune delle navi della nostra flotta“, ha annunciato di voler rescindere il contratto con la regione. Il danno turistico ed economico, per la Sicilia, sarebbe immane, considerando che si parla di tratte verso le isole minori, ovvero le più gettonate nel periodo estivo.