Sicilia: al via le selezioni ufficiali per il concorso di bellezza “Una Ragazza Per Il Cinema”

Già iniziate le selezioni in tutta Italia, della 35esima Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina, domenica 10 settembre 2023, organizzata dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.

Al Parco Commerciale “Le Zagare”, domenica 23 luglio 2023, grande spettacolo in programma, tra una sfilata e l’altra, in cui le concorrenti si contenderanno l’accesso al palcoscenico del Teatro Antico di Taormina per la Finale Nazionale, anche momenti di spettacolo il noto comico Carmelo Caccamo e il suo esilarante personaggio, “La Signora Santina”. Non mancheranno momenti di danza con l’accademia di Danza “I Have a Dream” di Elisa Percolla.

A condurre la serata, sarà la coppia ormai collaudata, Cristiano Di Stefano e Naomi Moschitta.

A Nicolosi, si è classificata prima, con diritto alla finale a Taormina, Dalila Tona. Invece, Aurora Borzì, Giulia Battiato, Flavia Palumbo e Gaia Ragonesi, passano il turno, per la finale regionale.