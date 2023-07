Sicilia: piede schiacciato dal carro di Santa Rosalia, perde un dito

StrettoWeb

Un brutto incidente si è verificato durante il corteo del Festino di Santa Rosalia a Palermo. Un uomo di 66 anni è stato ricoverato d’urgenza in tarda serata all’ospedale Civico di Palermo per una grave lesione al piede. In base a quanto riferito dal paziente ai medici del pronto soccorso, una ruota del grande carro trionfale con la statua della Santa, patrona della città, gli sarebbe passata sopra al piede. Il palermitano, trasportato dai sanitari del 118 in ospedale, ha avuto amputata la prima falange dell’alluce. L’incidente si è verificato durante il percorso del carro della Santuzza che dal piano della Cattedrale è arrivato a notte fonda al Foro Italico dove si sono svolti i tradizionali giochi pirotecnici.