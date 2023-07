Allarme in Sicilia: fogne scaricano a pochi metri dalla riva, tonnellate di liquami avvistate dai droni

StrettoWeb

Il drone di Mareamico ha scoperto a Siculiana marina (Agrigento) che la “condotta sottomarina, che dovrebbe trasportare in alto mare le fogne, si è rotta a pochi metri dalla riva“. Sono tonnellate i liquami che si riversano in mare. E il tutto accade a pochi metri da spiagge molto frequentante come quella di Giallonardo e Torre salsa. “Tutto ciò è causato dalla scarsa manutenzione ordinaria delle strutture fognarie e dai mancati controlli sul territorio“, dice l’associazione.