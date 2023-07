StrettoWeb

Dopo una stagione si dividono le strade di Cosimo Chiricò e del Crotone. Arrivato in rossoblù nell’estate del 2022, Mino ha chiuso la stagione, la sua miglior carriera dal punto di vista realizzativo con 14 reti, con 39 gare disputate e strappando in diverse occasioni gli applausi dello Scida per le sue giocate di grande classe.