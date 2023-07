La Serie B non vuole la Reggina: cosa significa l’intervento delle 18 squadre e perché non condiziona il Tar

StrettoWeb

La Reggina, in questo momento, vive un mondo reale e uno virtuale. Il primo è quello del Sant’Agata, con gli allenamenti dei calciatori in condizioni disagevoli e con Taibi, Inzaghi e qualche altro componente rimasti soli e abbandonati dalla società; da qui la decisione di sospendere per qualche giorno il ritiro. Il secondo, quello parallelo, vede Saladini prima e Ilari poi collezionare tutta una serie di comunicati ufficiali “spogli”, superflui, senza sostanza, ricchi di contraddizioni, errori e bugie. Senza la minima menzione a chi sta tenendo in piedi la baracca del mondo reale, al Sant’Agata.

E, prima ancora dell’ultimo comunicato della tarda mattinata, ad alimentare il dibattito è stata questa opposizione delle 18 squadre di Serie B (escluse appunto Reggina e Lecco) contro la riammissione degli amaranto, un fatto che ha scandalizzato e indignato i tifosi. Non sappiamo se questa decisione sia conseguente alle sensazioni positive, da indiscrezioni pubblicate ieri su StrettoWeb, in merito alla sentenza del Tar. E cioè se buona parte delle squadre siano a conoscenza di un ricorso accolto in favore del club dello Stretto. Di certo urge precisare come non si tratti di alcun atto “concreto” ai fini della decisione. Non è un ricorso, bensì semplicemente una volontà, un’intenzione: quella di evidenziare come le 18 squadre della Serie B siano contrarie alla riammissione.

E’ un fatto grave. Ribadiamo, però, non ai fini della sentenza. E’ un fatto grave perché è forse la prima volta – correggeteci se sbagliamo – che un’intera categoria si schiera contro una singola società. Vergognoso. Ma fa riflettere. E no, non pensiamo che ci sia alcun complotto. Fa riflettere perché sottolinea il clima che si respira in Lega, tutto compatto contro la Reggina. E le colpe, in tutto ciò, non sono di certo di chi amministra quel sistema, ma di chi ha fatto di tutto per portare a questa situazione. Che è poi lo stesso che vive in un mondo parallelo…