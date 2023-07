Serie B, Lecco sull’ottovolante: è di nuovo escluso dalla Serie B, accolto il ricorso del Perugia

StrettoWeb

Dentro (sul campo), fuori, dentro e di nuovo fuori. Non c’è pace per il Lecco, che viene fatto ancora fuori dalla Serie B, come la Reggina, il cui ricorso è stato respinto anche dal Coni. Ma se per gli amaranto si trattava di una conferma, per i lombardi è stata invece ribaltata la decisione del Consiglio Federale, che li aveva riammessi dopo l’esclusione della Covisoc. Accolto, infatti, il ricorso del Perugia, che si era appellato al Coni proprio contro la riammissione dei lariani. Il club umbro, ricordiamolo, è la prima retrocessa diretta dopo il Brescia, sconfitto dal Cosenza ai playout.

La nota del Coni

Il Coni:

“HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto “Licenze Nazionali 2023/2024 – Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.”; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C. del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto “Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali”; (vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024. HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO”.

Le prossime tappe

La lunga estate dei ricorsi continuerà. In attesa di ufficialità, è prevedibile infatti il ricorso al Tar per Reggina e Lecco. Nel frattempo, nulla è ancora deciso sulle riammissioni, le cui ufficialità avverranno a fine mese. Gli spazi, a questo punto, almeno momentaneamente, verranno appunto occupati da Brescia e Perugia. Inammissibile, infatti, il ricorso del Foggia, che da finalista perdente ai playoff di C si era appellato al Coni contro il Lecco, così come il Perugia.