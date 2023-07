Serie B, è un Palermo sempre più stellare: ufficiale l’acquisto di Insigne

StrettoWeb

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive di Roberto Insigne. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. A Roberto il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“. Lo scrive il club sul suo sito.

Quello di Insigne è il quinto grande colpo di mercato dei siciliani che si erano già assicurati le prestazioni di Lucioni, Vasic, Mancuso e Ceccaroni. Roberto Insigne, fratello del più famoso Lorenzo, è una assoluta garanzia in serie B dove ha già conquistato due promozioni in A con il Benevento nel 2020 e con il Frosinone nel 2023. Grande protagonista della cavalcata dei ciociari nella massima serie con 8 gol e 2 assist nella stagione appena conclusa, l’anno precedente con il Benevento sempre in serie B aveva realizzato 7 gol e 3 assist mentre nell’anno della promozione (2020) con la squadra campana aveva siglato 8 reti e 5 assist. Con il Benevento ha giocato anche in serie A (2 gol e 4 assist). In B altre esperienze importanti con il Parma (2018), il Latina (2017) e l’Avellino (2016), da giovanissimo la Reggina lo aveva lanciato nel professionismo (2015) quando nell’ultima stagione del glorioso club di Lillo Foti in serie C, appena 20enne, aveva realizzato 9 gol e 6 assist, compresa la rete decisiva del playout salvezza contro il Messina.