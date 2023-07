Sant’Eufemia si arricchisce di una nuova associazione culturale e religiosa: nasce “Monte Carmelo”

StrettoWeb

A Sant’Eufemia d’Aspromonte nasce una nuova associazione culturale e religiosa. “Quest’anno la solennità di Maria SS del Carmine saluta la nascita dell’Associazione culturale, sociale e religiosa “Monte Carmelo”, un’idea aggregativa fondata sui valori generazionali tramandati dai membri del vecchio comitato Festa, di cui il nuovo gruppo associativo eredita l’importante testimonianza di fede e devozione mariana, che ha sempre permeato l’agire dei predecessori“. Lo si legge in una nota della stessa associazione.

“Il nuovo organismo noprofit intende coniugare al momento celebrativo in onore di Maria SS del Monte Carmelo, una presenza associativa costante ed impegnata nella promozione culturale e sociale della comunità eufemiese, diventando così parte integrante di quel tessuto associazionistico che annualmente e con merito rappresenta la parte attiva e vitale del contesto territoriale aspromontano. Come dichiarato nel proprio statuto, l’Associazione, assieme al culto mariano promuove e valorizza la Chiesa di Sant’Ambrogio dov’è ubicata la sede legale, collaborando attivamente con il parroco Don Marco Larosa, col Terz’Ordine Carmelitano e con i gruppi laici, come quello dei “Ragazzi di quartiere” il cui contributo risulta fondamentale per la realizzazione di un programma di festeggiamenti civili, ambizioso e coinvolgente, declinato nei tanti appuntamenti musicali, ludici e gastronomici calendarizzati“, si legge ancora.

“Un’associazione le cui finalità benefiche sono ben sintetizzate dal pensiero del Presidente Giuseppe Nigido, che ribadisce lo spirito di collaborazione che deve animare coloro che intendono offrire il prezioso contributo allo sviluppo religioso e civile della nostra comunità. Siamo forti nella fede, continua Pino Nigido, e consapevoli che che sono i soci più giovani a rappresentare il valore aggiunto di questo movimento associativo che si apre a proposte, iniziative e collaborazioni nei diversi campi dell’ecologia, dell’educazione alla legalità ed alla salute, dell’inclusione e del volontariato. L’Associazione Monte Carmelo c’è, fiduciosa nel futuro e con la vergine Maria sempre nel cuore. Allora… buon 16 luglio e buona estate eufemiese a tutti“, conclude la nota stampa.