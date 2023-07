Sant’Eufemia d’Aspromonte continua a rifiorire: nasce l’ASD Eufemiese per promuovere lo sport

StrettoWeb

Sant’Eufemia d’Aspromonte sta rinascendo e lo sta facendo grazie alla volontà di tutti i cittadini. Lo abbiamo scritto tante volte, e tante volte ancora ci auguriamo di scriverlo. L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Eufemiese” è nata di recente dall’idea di un gruppo di ragazzi e ragazze. L’idea era quella di dare vita ad un’associazione sportiva per promuovere lo sport e in generale la cultura sportiva tra i giovani. E così, in un caldo pomeriggio estivo, si è svolta nei locali del municipio eufemiese una riunione tra nove persone, quattro donne e cinque uomini, dalla quale è nata la nuova associazione.

“Come prima cosa abbiamo pensato ai tornei che si svolgevano a Sant’Eufemia negli anni ’90 in pineta per animare l’estate“, ci racconta il presidente Angela Gioffrè. Tornare alle origini, dunque, ma con un occhio al futuro, è l’obiettivo dell’associazione. Le attività prenderanno il via domenica 23 luglio con un torneo di calcetto al quale si sono iscritti circa 71 ragazzi di varie fasce d’età. In seguito, raccontano dall’associazione, “abbiamo pensato anche ad un torneo di pallavolo “Over”, dedicato a tutti, senza alcun limite di età“, per il quale le iscrizioni sono ancora aperte e che si svolgerà il 9 e 10 agosto. Aperte anche le iscrizioni al torneo di pallavolo per i ragazzi nati dal 2007 al 2012, come da locandina allegata in calce all’articolo.

E dopo l’estate? “Le idee che abbiamo in mente per promuovere l’attività sportiva in paese sono tante. Di certo, non faremo una scuola calcio visto che esiste già ed è anche ben avviata da tempo, ma auspichiamo di poter collaborare con le associazioni sportive già presenti sul territorio, tant’è che abbiamo scelto le date per i nostri eventi in maniera tale che non coincidessero con ciò che è stato organizzato da altri“, precisa Gioffrè. “Oltre ai soci fondatori, molti ragazzi si sono avvicinati all’associazione per dare una mano sia nell’organizzazione del torneo che in futuro per altre iniziative“.

I soci fondatori dell’associazione sono: Angela Gioffrè, presidente; Giuseppe Napoli, vicepresidente; Girolamo Adami, Segretario; Domenico Napoli, Tesoriere; Vincenzo Cuppari; Serena Fava; Manuela Violi; Sonia Delfino; Graziano Cammarere.

Il programma del primo evento dell’ASD Eufemiese

Di seguito il programma dell’evento di apertura previsto per domenica 23 luglio:

Ore 19.30 Arrivo di tutti i ragazzi in Pineta Comunale e sistemazione delle squadre;

Arrivo di tutti i ragazzi in Pineta Comunale e sistemazione delle squadre; Ore 20.15 Inizio cerimonia di presentazione Torneo Calcetto 2023;

Inizio cerimonia di presentazione Torneo Calcetto 2023; Ore 21.00 Prima partita;

Prima partita; Ore 22.00 Seconda partita.