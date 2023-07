Sant’Eufemia d’Aspromonte: in fiamme l’isola ecologica, sul posto la protezione civile | FOTO

StrettoWeb

Gli incendi stanno mettendo in ginocchio l’intera area Metropolitana di Reggio Calabria. Anche oggi è stata una giornata complessa da un punto di vista dei roghi tanto che i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi posti. A Sant’Eufemia è divampato un furioso incendio all’isola ecologica, lungo la strada che porta verso l’Aspromonte.

Sul posto è arrivata la protezione civile a spegnere le fiamme, allertata dal sindaco Pietro Violi mentre i vigili del fuoco, come già abbiamo spiegato in precedenza, erano schierati in altre zone della provincia.