Domenico Pirrone era ricoverato dal 27 giugno scorso nel reparto di Rianimazione Policlinico di Messina ma, purtroppo, nulla da fare per il giovane che era stato coinvolto, a bordo del suo scooter, in un incidente autonomo a San Filippo del Mela. L’incidente si verificò intorno alle 13 ad Olivarella, in via Garibaldi, ma ancora non ne è chiara la dinamica.

Purtroppo, dopo sette giorni, il suo cuore ha smesso di battere.