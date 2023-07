Salvini nomina suo consigliere un sindaco della provincia di Messina

StrettoWeb

Importante nomina per Matteo Francilia, sindaco del comune di Furci Siculo, in provincia di Messina. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture, lo nomina, infatti suo consigliere: il decreto di nomina porta la data dell’8 giugno e conferisce a Francilia il compito “del programma dell’attività politica del vice presidente del Consiglio dei ministri”. Francilia è stato eletto per la seconda volta sindaco del comune della costa jonica nell’ultima tornata elettorale dello scorso maggio e ha all’attivo una lunga esperienza politica.

Alle ultime elezioni politiche è stato candidato dalla Lega alla Camera nel collegio plurinominale di Messina.