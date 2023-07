Salari, la proposta di Forza Italia: “detassazione di tredicesima, straordinari e notturni”

StrettoWeb

Arriva la proposta di Forza Italia per garantire salari più alti ai lavoratori. In una conferenza stampa il segretario del partito Antonio Tajani, il capogruppo alla Camera Paolo Barelli ed i deputati Chiara Tenerini e Rosaria Tassinari presentano la norma: “la proposta applica alle attività lavorative non coperte da un contratto collettivo nazionale (che riguardano circa il 5% dei lavoratori italiani) il salario previsto dal contratto collettivo nazionale leader del settore di riferimento. E in mancanza di uno specifico settore di riferimento, si applicherebbe il salario equivalente alla media dei principali contratti collettivi nazionali applicati in settori lavorativi affini”.

“Per sostenere i salari più bassi, per i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 25mila euro, sono previsti alcuni interventi che vanno dalla detassazione della tredicesima, del lavoro straordinario e di quello notturno, nel limite massimo di cinquemila euro annui per ciascun beneficiario“, rimarcano.

“Nonostante la situazione economica sia in ripresa, l’inflazione rende troppo bassi i salari e quindi ci siamo chiesti come alzarli. Per questo abbiamo pensato di presentare una proposta di legge che offriamo all’attenzione dei nostri alleati di maggioranza e al dibattito, se vogliamo affrontare in maniera seria la questione dei salari dei lavoratori“, ha spiegato Tajani. “Il modo migliore è utilizzare la contrattazione collettiva, ma a volte non ci sono seguiti o sono addirittura pirata e retribuiscono il lavoratore in maniera inaccettabile”, conclude il vicepremier.

