Sagra del Pane di Grano di Pellegrina: una location speciale per una presentazione speciale

Si è svolta presso la meravigliosa Cittadella dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata un convegno sul tema “Nel solco di un’antica tradizione, dalla terra, dal lavoro e dal Sapere delle Mani il Pane per la Vita“. Una partecipazione importante con una sala convegni stracolma di persone. E’ stato presentato il piatto in ceramica realizzato dalle fabbriche di Pellegrina, mentre il logo è stato oggetto di un progetto dell’Istituto Superiore Pizi di Palmi. Tanti i giovani presenti all’incontro, per discutere sulla promozione del territorio e del percorso del Tracciolino. Presenti i Consiglieri Regionali Pino Gelardi e Giuseppe Mattiani, il Presidente del Galbatir Emanuele Oliveri, i sindaci di Palmi e Seminara Giuseppe Ranuccio e Giovanni Piccolo, i consiglieri delegati di Bagnara Giuseppe Cardona e Lia Ianni e tanti altri amministratori e consiglieri comunali.

Padre Giuseppe Saraceno ha spiegato la connessione che c’è tra il pane di grano e la Varia di Palmi e il contesto e le motivazioni religiose dove è stato presentato il piatto della 30 Sagra che verrà dato in omaggio a tutti i degustatori. Ringraziando Padre Santo Donato, il prof Giuseppe Spoleti Presidente dell’Associazione Pellegrinese ha messo in risalto la sinergia che c’è in atto tra scuola, enti e associazioni, chiave di lettura del successo dell’iniziativa che in anno in anno cresce sempre di più. Appuntamento al 9 agosto per i trenta anni della Sagra del Pane di Grano di Pellegrina.