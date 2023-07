Russia, Navalny: “da 100 giorni mi fanno ascoltare lo stesso discorso di Putin”

StrettoWeb

“Oggi è per me un anniversario. Sono esattamente 100 giorni di fila che devo ascoltare tutte le sere lo stesso discorso di Putin del 23 febbraio 2023”. Lo scrive su Twitter il dissidente russo Alexei Navalny, attualmente detenuto in una colonia penale. “Ho chiesto all’ufficiale politico della colonia: non potreste almeno farci sentire altri discorsi? Putin ne ha sicuramente pronunciati moltì. La sua risposta mi ha sbalordito per la sua logica malata: dato che è il suo discorso annuale (alla nazione ndr) del 2023, lo dobbiamo ascoltare per tutto il 2023. Quando Putin pronuncerà il suo prossimo discorso annuale, sarà quello che inizieranno a farci ascoltare al posto dell’altro”, ha raccontato Navalny.