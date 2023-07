Russia, Medvedev: “si avvicina la terza guerra mondiale”

StrettoWeb

Per Dmitry Medvedev l’aumento dell’assistenza militare all’Ucraina da parte dell’alleanza NATO avvicina la terza guerra mondiale. “L’Occidente completamente pazzo non è riuscito a inventare nient’altro. In effetti, è un vicolo cieco. La terza guerra mondiale si sta avvicinando”, ha scritto sull’app di messaggistica Telegram. “Cosa significa tutto questo per noi? Tutto è ovvio. L’operazione militare speciale continuerà con gli stessi obiettivi”, conclude.