Russia, Lavrov: “ecco quando finirà la guerra in Ucraina”

“La guerra in Ucraina continuerà fino a quando l’Occidente non abbandonerà i suoi piani per mantenere il dominio e la sua ossessione di provocare la sconfitta strategica della Russia attraverso il suo fantoccio Kiev”. E’ quanto ha detto il ministro russo degli Esteri, Serghey Lavrov, nel corso di un’intervista al quotidiano indonensiano Kompas, pubblicata in occasione della sua visita a Giacarta.