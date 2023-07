A rischio la stagione turistica alle Eolie, De Leo: “intervenire subito”

StrettoWeb

A seguito dei numerosi appelli provenienti dagli operatori economici e dalla comunità eoliana, l’on. Alessandro De Leo interviene con un appello a tutte le istituzioni volto ad intervenire con buonsenso e pragmatismo per cercare in extremis di “salvare” la stagione turistica delle isole Eolie: “Faccio un appello a tutti quanti hanno delle responsabilità per intervenire immediatamente con una serie di iniziative volte a scongiurare quello che sembra un concreto rischio di flop per la stagione turistica delle isole Eolie, da cui dipende la sopravvivenza per tutto l’anno dell’intera comunità”.

“Da una parte mi rivolgo al sindaco di Lipari Riccardo Gullo, perché metta da parte un atteggiamento prevenuto e rigido, accogliendo il grido di dolore che viene da decine di operatori economici impossibilitati, di fatto, a lavorare per regolamentazioni sempre più stringenti e penalizzanti, specie per attività di somministrazione e di intrattenimento. Se vivibilità e decoro sono sicuramente valori da salvaguardare, così come la ricerca di un turismo sempre più sostenibile, dall’altra occorre anche ascoltare le comunità e comprendere che il miglioramento delle condizioni generali non si attua attraverso divieti e disposizioni repressive che, tra l’altro, si inseriscono in una situazione di grave crisi sul tema dei trasporti”.

“E a tal fine, se da una parte sono stati apprezzabili gli ultimi interventi volti a fronteggiare “l’emergenza traghetti”, dall’altra rivolgo un appello al presidente Schifani e all’assessore Aricò per affrontare immediatamente l’emergenza trasporto aereo e collegamenti intermodali. Se la chiusura dell’aeroporto di Catania sta mettendo in crisi l’intera Sicilia, le conseguenze per le Eolie sono devastanti. I turisti, che a fronte di una settimana di vacanza si devono normalmente sobbarcare due giorni pieni di viaggio per arrivare alle Eolie, in questo frangente potrebbe rinunciare del tutto al viaggio per preferire altre mete. Occorre agire in maniera straordinaria e immediata per la riapertura dello scalo di Catania e per assicurare collegamenti intermodali efficienti per i passeggeri riprotetti su altri scali”- conclude.