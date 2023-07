Regione Calabria, contributo per migliore la qualità di vita delle persone con alopecia da chemioterapia

StrettoWeb

È stato pubblicato sul sito della Regione Calabria l’avviso per l’erogazione di contributi economici alle persone con alopecia da chemioterapia finalizzata all’acquisto di protesi oncologica (Ddg. 9394 del 03/07/2023).

La Regione Calabria mette a disposizione 100.000,00 per l’annualità 2023, ripartita in base al criterio della popolazione residente negli ambiti territoriali di riferimento delle Aziende sanitarie, per l’erogazione di un contributo “una tantum” alle persone affette da alopecia da chemioterapia per l’acquisto della parrucca quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale di chi è affetto da patologie oncologiche.

“Questo contributo – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Emma Staine – seppur in minima parte, aiuta i pazienti oncologici a migliorare la qualità della vita anche sotto l’aspetto estetico. E’ solo un piccolo gesto di solidarietà e vicinanza a tutte quelle donne costrette a combattere con la malattia”.

Le domande possono essere presentate a partire dal 05 luglio 2023 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 settembre 2023. Tutte le informazioni per presentare la domanda sono pubblicate sul portale della Regione Calabria.