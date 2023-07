Reggio, restauro delle statue di Rabarama. Calabrò: “trattative con l’artista”. I cittadini annunciano una fondazione

StrettoWeb

Divampa la discussione a Reggio Calabria sulla vicenda del restauro delle statue di Rabarama, che ormai sono diventate il simbolo del Lungomare Falcomatà. Ai microfoni di StrettoWeb, l’assessore Irene Calabrò, spiega: “siamo consapevoli che urge un restauro delle statue. Siamo in costante contatto con l’artista e, dopo aver risolto, alcune questioni burocratiche, siamo arrivati alla conclusione di non voler spostare le statue fuori regione, i costi sarebbero maggiori, ma di puntare ad un ritocco in loco magari con la collaborazione dell’Accademia delle Belle Arti”.

Intanto, i cittadini si mobilitano e con un post su facebook, Antonella Branca, scrive: “non ci resta che costituire una fondazione per una raccolta fondi mirata al restauro delle Statue. E’ evidente che è solo una questione di soldi. Vorrei, però, sottolineare che di sprechi e cantieri aperti per altro Reggio Calabria è piena. Sarà anche una questione di mancato interesse? O è colpa di Giuseppe Scopelliti che le ha fatte installare in mezzo alle aiuole, esposte all’erosione del tempo e a contatto di cittadini e turisti che tra una foto e l’altra le hanno fatto conoscere e rese famose al mondo intero pubblicandole sui social? Parliamo di soldi? Che ritorno economico hanno generato nel tempo da quando sono state esposte sul Lungomare Falcomatà? Non meritano di essere restaurate?”.