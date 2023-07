Reggio, Reggina e “traditori”, Ripepi: “la città è allo sbando”

StrettoWeb

In una diretta sui social, il consigliere comunale di opposizione, Massimo Ripepi, sbotta contro i “traditori” di Reggio Calabria: “la città è letteralmente allo sbando, siamo diventati lo zimbello di tutti. Ricordiamoci che la responsabilità della situazione è nostra, scendiamo in piazza, protestiamo, basta con la semplice critica. Non è possibile quello che sta succedendo al nostro Aeroporto, è clamoroso non avere un porto turistico in un posto fantastico come lo Stretto. Ribelliamoci verso coloro che hanno svenduto la nostra Reggio”.

“La Reggina? Il Sant’Agata è abbandonato, Cardona è fuggito, Saladini non ha mantenuto le promesse. Basta con i mercenari, serve gente credibile. Fanno bene i tifosi della Reggina ad organizzarsi per andare al Coni a Roma il prossimo Lunedì, è una data troppo importante per la nostra squadra”, evidenza Ripepi.