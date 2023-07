Reggio, Milia: “il tapis roulant fermo in piena stagione estiva, ripartano al più presto i lavori di ripristino”

StrettoWeb

“Continua il tour della Non Estate Reggina: dopo il Lungomare di Gallico, voglio denunciare un altro tassello mancante all’avvio della stagione estiva: il tapis roulant, infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del centro storico che, nonostante le nostre richieste di riapertura immediata fatte in questi mesi, versa ancora in queste condizioni”. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia, in un video pubblicato sulle sue pagine social, denuncia lo stato di abbandono del tapis roulant , fermo da mesi per lavori di manutenzione

“È inaccettabile che un’infrastruttura così importante per la città, che fa da collegamento tra le varie zone del centro storico e da supporto non solo ai turisti, ma anche a tutte le attività commerciali che si trovano nelle immediate vicinanze, il 12 luglio, in piena stagione estiva, risulti chiusa, serrata, abbandonata, con lavori di manutenzione che si sarebbero dovuti programmare con largo anticipo”.“La parte di tapis roulant che lo ricollega al Lungomare è area di cantiere, ma i lavori sono fermi – prosegue il consigliere Milia – con i colleghi del centro destra del partito di Forza Italia abbiamo più volte chiesto risposte in commissione all’assessore, senza ottenere date o riscontri certi”.“L’ennesima vergogna – conclude Milia – un’altra stagione estiva sottotono per una città che si professa turistica, ma che a causa di questa amministrazione di turistico ha ben poco”.