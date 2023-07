Reggio Calabria, inaugurato il nuovo negozio TIM al Parco Commerciale “Le Ninfee” | FOTO

StrettoWeb

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo negozio ufficiale di TIM all’interno del Parco Commerciale “Le Ninfee” sul Viale Calabria a Reggio Calabria. Il nuovo negozio andrà a sviluppare tutto il core business di Tim: assistenza ai clienti, vendita di cellulari, attivazione di linee internet, linee mobili, pacchetti tv con ricchissime promozioni per i clienti.

Raggiante Fabio Interdonato, amministratore unico del Gruppo Tim di Reggio Calabria e Messina, che ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato che: “attualmente il nostro gruppo ha 4 negozi, il primo aperto nel 1994 (2 a Messina, 2 a Reggio, uno sul Corso Garibaldi) e ne apriremo a breve un quinto. Siamo pronti, con i nostri addetti vendita, a supportare i nostri clienti con i prodotti Tim”. “I nostri negozi saranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Mentre la domenica saremo chiusi”, conclude.

Interdonato annuncia, inoltre, per domani mattina “un evento Samsung dove gli addetti spiegheranno tutti i loro migliori prodotti” e per le prossime due settimane promette “offerte bomba per la clientela”. Alla fine della cerimonia è stato offerto un ricco rinfresco.

Foto





















































/