Reggio, la proposta di Fratelli d’Italia: “inasprire le sanzioni per i criminali che appiccano le fiamme”

“Le immagini che stiamo ogni giorno osservando nella nostra terra sembrano uscite da un film: incendi attorno alle strade, aerei ed elicotteri che si affaticano a spegnerli, cittadini costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per mettersi al riparo. Il problema degli incendi estivi, che ormai da anni puntualmente colpiscono Reggio e tutta la Calabria, e che sta andando sempre a peggiorare, deve essere al centro dell’agenda di ogni organo politico, dai comuni, alla Regione, allo Stato”. E’ quanto afferma in una nota Christian Caridi, responsabile dipartimento ambiente Fratelli d’Italia Reggio Calabria.

“Vanno inasprite le sanzioni per i criminali che volontariamente appiccano le fiamme (per follia o per meri interessi personali?) e non va sottovalutato il fattore del surriscaldamento globale, impossibile da ignorare arrivati a questo punto. La comunità di Fratelli d’Italia si stringe attorno ai cittadini che a causa degli incendi si trovano in condizioni di disagio, e a tutta la città di Reggio, che deve trovare la forza di risorgere da questa drammatica situazione“, conclude la nota.