Reggio: domani l’inaugurazione dello spazio verde di via Sbarre Inferiori

Sarà inaugurato domani alle ore 18:30 (giovedì 6 luglio), in via Sbarre Inferiori 49/51, il piccolo spazio verde recuperato al decoro cittadino nell’ambito del progetto “Farmacia per il sociale”, promosso dalla Consulta comunale Città metropolitana e decentramento presieduta da Emilia Condarelli, dal Gruppo FarmaC’è e dall’associazione Cult3.0, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’intervento di cittadinanza attiva operato dai volontari che in questi giorni hanno ripulito l’area e arredato con piante e fiori l’aiuola, è stato realizzato su input del Comitato di Quartiere e, come hanno sottolineato la presidente Condarelli e l’assessore agli Istituti di Partecipazione, Giuseppina Palmenta, “intende non soltanto rappresentare il valore della partecipazione fattiva tra cittadini, privati e pubblica amministrazione, ma soprattutto lanciare una forte riflessione sull’autismo, le pari opportunità e contro la violenza”. Per questa ragione le 4 panchine presenti nell’area verde sono state simbolicamente dipinte di blu e rosso. “Un segnale – commenta il consigliere delegato al Decoro Urbano Massimiliano Merenda – che unisce l’obiettico del recupero di uno spazio, con la partecipazione civica di realta associative e con azioni simboliche che richiamano a valori positivi del rispetto delle regole e dei diritti delle persone”.

L’iniziativa è stata dedicata all’associazione Il volo delle farfalle Evoluzione autismo, presieduta da Angela Villani e alla coraggiosa Maria Antonietta Rositani sopravvissuta alla violenza, che nell’occasione rilasceranno una testimonianza.

All’inaugurazione sarà presente il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l’assessore Giuggi Palmenta, il delegato al decoro urbano Massimiliano Merenda.