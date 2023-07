Reggio: al via il consiglio comunale. Versace sull’emergenza rifiuti: “la colpa è della Regione”

StrettoWeb

Il consiglio comunale di Reggio Calabria, nella seduta odierna, dedicata al bilancio previsionale e Dup, è iniziato con un ritardo di circa un’ora e mezza. Botta e risposta tra minoranza e maggioranza: “basta con questi metodi esigiamo rispetto”. Il consigliere Versace si scaglia contro la segretaria generale: “non ha suonato la campanella”. Subito la risposta: “non è come dice lei”.

Successivamente un minuto di silenzio per la morte di Otello Profazio. Subito la discussione si sposta su Castore, in aula ci sono alcuni dipendenti. “Abbiamo migliorato la società – afferma Versace – i ritardi nei pagamenti non sono dovuti alla mancanza di liquidità ma al non perfetto funzionamento della macchina amministrativa”. “I rifiuti? la gestione è passata da 8 mesi alla Regione con Arrical, che non ci fa scaricare all’interno dell’impianto di Sambatello”, rimarca Versace.