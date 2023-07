Reggio Calabria: tutto pronto per la Festa dell’Amicizia, appuntamento questa sera

StrettoWeb

Il 20 luglio in Argentina si celebra il “Dia del Amigo“, ovvero la Festa dell’Amicizia Argentina. E anche a Reggio Calabria, per l’occasione, al Centro Sportivo Mirabella si svolgerà un evento che permetterà di immergersi nella cultura vibrante dell’Argentina, con un torneo di Padel, musica dal vivo e balli tradizionali, panini con salsiccia e patate.

Si tratta di una serata a scopo benefico organizzata dall’Associazione CPM: una parte del ricavato della serata sarà devoluta in beneficenza alla famiglia di Fausto Dardanelli, il carabiniere trovato morto il 22 luglio 2016 in circostanze mai chiarite a Bagaladi. “Vi invitiamo a festeggiare con noi la meravigliosa “Festa dell’Amicizia Argentina” che si terrà presso Centro Sportivo Mirabella il 20.07.2023. Sarà un’occasione per rafforzare i legami di amicizia e solidarietà, mentre ci immergiamo nella cultura vibrante dell’Argentina“, scrive il presidente dell’associazione Claudia Morabito.

“Vi promettiamo che questa non sarà solo una festa, ma anche un’esperienza che toccherà il cuore. Avremo musica dal vivo, balli tradizionali, cibo delizioso e un’atmosfera energetica che non dimenticherete facilmente! Tuttavia, per assicurarvi di avere un posto al tavolo, vi consigliamo vivamente di prenotare in anticipo chiamando il numero 340-1391098 . I posti sono limitati, quindi non perdete l’opportunità di partecipare a questa festa indimenticabile“, scrive ancora. All’evento sarà presente la famiglia di Fausto Dardanelli.