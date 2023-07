Reggio Calabria, treni in ritardo o cancellati. Touring Club: “intervenga la regione”

StrettoWeb

Sui continui disservizi ferroviari a Reggio Calabria interviene il Touring Club Italiano. In particolare la nota stampa è firmata dai suoi rappresentanti reggini: Domenico Cappellano, Giuseppe Modafferi, Francesco Raschillà e Francesco Zuccarello Cimino.

“Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano alla luce del grave disservizio nei collegamenti ferroviari verificatosi il 22/07 u.s., quando a seguito dell’annullamento del treno IC 564 proveniente da Taranto e diretto a Reggio Calabria diversi viaggiatori che avevano scelto il treno per raggiungere le bellissime spiagge dello Jonio reggino non hanno potuto fare rientro a Reggio; fra questi anche una famiglia con bambini molto piccoli che rimasta bloccata a Siderno ha trascorso la notte nella casa di un ospitale dipendente di Trenitalia“, si legge nella nota.

“Il CdT ha richiesto l’intervento nei confronti di Trenitalia del presidente della Regione – anche assessore al Turismo – della Vice Presidente Princi – titolare della delega alla Città metropolitana di RC – dell’assessore ai Trasporti Staine e del Sindaco ff. della Città metropolitana di RC affinché tali disservizi non abbiano a ripetersi o in caso di emergenza vengano istituiti servizi sostitutivi di emergenza tenuto conto che nel caso de quo Trenitalia era perfettamente a conoscenza a del numero di passeggeri perché il treno IC 564 è un treno con prenotazione obbligatoria. Inoltre era l’ultimo treno della giornata per raggiungere Reggio Calabria da Siderno (ore 18,16) !!!

Con l’occasione il Touring Club ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che per il prossimo anno possa essere organizzato un efficace servizio di treni a servizio dei turisti che raggiungono la nostra regione onde consentire loro di raggiungere le innumerevoli bellissime spiagge“, conclude la nota.