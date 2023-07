Reggio Calabria, i treni che spariscono all’improvviso e la denuncia dei pendolari: “dobbiamo arrangiarci”

StrettoWeb

Che l’attenzione per i pendolari, che siano essi residenti o turisti, a Reggio Calabria e provincia non sia il massimo è un fatto noto da tempo. Ma solo negli ultimi tempi, purtroppo o per fortuna, sempre più persone decidono di denunciare una situazione non più tollerabile. Riportiamo di seguito l’ennesima denuncia, questa volta di un cittadino reggino che si era illuso di poter prendere casa fuori, magari per permettere alla famiglia di poter trascorrere qualche settimana di relax, e al contempo tornare ogni giorno a Reggio a lavorare. Alle nostre latitudini, però, ciò che dovrebbe essere normale diventa utopia.

Ecco il racconto che il nostro lettore ci ha affidato per denunciare una situazione non degna di un paese civile:

“Sono un “vacanziere” che ha avuto la felice idea di affittare casa in quel di Saline Joniche (RC). Vista la vicinanza con la città, ho fatto i miei calcoli ed ho optato di utilizzare il treno per recarmi al lavoro, per svariati motivi tra cui, sicurezza, meno traffico etc. Fino al 15 luglio tutto regolare, utilizzavo il treno 21593 che prendevo regolarmente alle 07:10 per essere poi a Reggio centrale alle successive 07:44. Orario perfetto e come me tanti altri viaggiatori, treno pieno ma funzionante, fino a lunedì 17 luglio quando sul tabellone degli orari, il treno 21593 non compariva e difatti controllando le varie app dedicate, abbiamo avuto l’amara sorpresa di scoprire che non ferma più a Saline e neanche nelle successive stazioni. Lasciando senza preavviso tutti i viaggiatori a terra ad arrangiarsi alla meno peggio.

Idem stamattina 18 luglio. Quindi, se si vuole utilizzare il treno da Saline a Reggio Calabria bisogna prendere quello delle ore 18:44 oppure il successivo alle 08:17. In barba a tutti i lavoratori. Grazie Trenitalia, grazie Regione Calabria. Grazie sindaci della fascia jonica attenti alle esigenze degli abitanti“.