Reggio Calabria, terribile incidente sulla SS106: tanti i messaggi di cordoglio per Alessandro

Si chiama Alessandro Sulfaro il giovane di 29 anni deceduto ieri sera sulla SS106 Jonica Taranto-Reggio Calabria a Capo d’Armi tra Saline e Lazzaro, nell’hinterland di Reggio. Il giovane si trovava a bordo della propria moto Yamaha quando ha perso il controllo del motoveicolo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. Per Sulfaro non c’è stato nulla da fare e l’impatto è stato fatale. Si tratta dell’ennesima vita spezzata su una strada molto trafficata e pericolosa come la SS106 teatro di numerosi incidenti mortali.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Melito di Porto Salvo e la SS106 è rimasta chiusa per diverse ore fino alla notte perchè lo scenario che si è verificato è stato davvero drammatico.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti rivolgono in queste ore ad Alessandro.