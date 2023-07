Reggio: al Castello Aragonese lo spettacolo di Maurizio Battista, attimi di panico alla sede dell’Officina dell’Arte

StrettoWeb

Torna in riva allo Stretto, il comico Maurizio Battista con il suo live show “Ai miei tempi non era così” al Castello Aragonese, evento organizzato dall’associazione culturale Officina dell’arte di Peppe Piromalli in sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il vulcanico Battista, in un precisissimo slalom per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale, è pronto a smascherare inganni e sotterfugi della contemporaneità: “è un onore tornare qui a Reggio, mi sento a casa, c’è un bel feeling”. Domani sera spettacolo di Battista a Milazzo.

Beppe Piromalli, dell’Officina dell’Arte, racconta quanto successo in mattinata, presso la sede: “abbiamo avuto problemi a causa dell’energia elettrica, basti pensare che sono andati a fuoco faretti e stampante. Per fortuna abbiamo ripristinato tutto. Ringrazio i Vigili del Fuoco ed i tecnici enel che sono intervenuti prontamente”.

Reggio, Peppe Piromalli: "attimi di paura questa mattina, ecco il motivo"

All’iniziativa ci sarà anche Roberto Boribello dei Los Locos: “pronto a far ballare i reggini con un grande dj set”.

Reggio, Roberto Boribello dei Los Locos: "pronto a far ballare i reggini"

Foto























/