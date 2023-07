Reggio Calabria, Ripepi: “Reggina e Aeroporto gioielli da difendere”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Consigliere Massimo Ripepi interviene in Consiglio Comunale sui temi Reggina e Aeroporto dello Stretto, temi questi di notevole valore in cui si identifica la Città di Reggio Calabria e tutti i suoi cittadini. “La questione della Reggina ci vede tutti coinvolti, non solo i tifosi, ma la squadra in sé rappresenta una parte di noi, una parte della Città. E secondo me questo è un momento dove l’identità reggina deve essere forte per difendere la nostra città da attacchi esterni che arrivano da tutte le parti. La Reggina è un bene di tutti, che rappresenta ogni cittadino”, ha esordito il Consigliere Ripepi –

“Per me, da questo momento Saladini sarà un “osservato speciale” e dovrebbe esserlo per tutta l’amministrazione comunale, anche in virtù di tutte le promesse disattese che ci ha fatto. Quando arrivò Saladini avevo già qualche dubbio, pensavo ‘come mai un imprenditore di Lamezia viene a salvare la Reggina? Forse viene a fare affari ?. probabilmente è stato così. Tutti noi siamo responsabili delle sorti del club amaranto e dobbiamo vegliare su cosa accade. Invito dunque tutto il Consiglio a tenere una posizione di prudenza ma nello stesso tempo di grande attenzione. Allo stesso modo chiedo al Sindaco di essere parte attiva rispetto alla questione: al di là delle funzioni istituzionali, il primo cittadino deve prendersi il carico di rappresentare la città e i cittadini”, rimarca Ripepi.

Il Consigliere Ripepi passa poi alla questione del Tito Minniti: “siamo stati a Lamezia per dire che noi siamo Reggio Calabria e non possiamo essere presi in giro da nessuno. Una cosa il Comune poteva fare (ecco perché poi non avete titolo a parlare quando scaricate la colpa sulla Regione): abbattere il torrino! Questa operazione ci farebbe guadagnare 350 metri di pista che sono una delle due limitazioni che impediscono l’atterraggio di molti aerei! Almeno cercate di dimostrare che quel poco che potete fare, ora, lo fate! Questa è una questione dove dobbiamo tutti quanti essere uniti!”

Il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia ha continuato: “lo chiedo da uomo libero e senza colori di partito, e l’ho dimostrato andando a Lamezia e prendendo una posizione diversa dal Cdx, a partire da Francesco Cannizzaro, l’unico che ha fatto qualcosa per questa città, a Tilde Minasi, a Nicola Irto, ai deputati e ai senatori e a tutti quelli che rappresentano la Città: cambiate il Piano Nazionale degli Aeroporti, affinché l’Aeroporto di Reggio possa divenire da “interesse nazionale” ad “interesse strategico” rispetto all’Area dello Stretto e adoperiamoci per chiedere una società di gestione autonoma reggina!”

“In particolar modo mi rivolgo al Sindaco, con il potere che hai da facente funzioni, fai tutto quello che è puoi per salvare il Tito Minniti e fai in modo che qua dentro, nel senato della Città, si possa discutere a viso aperto, davanti alla cittadinanza, di queste cose. Basta fare il gioco delle tre carte”, conclude Ripepi.