Reggio Calabria: raccolta straordinaria di sangue martedì 25 luglio

Lo scorso 14 giugno a Roma, in occasione della giornata mondiale del Donatore, ha avuto inizio la collaborazione tra questa Associazione e l’ANAS (Gruppo FS Italiane). Infatti il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio SALATARI, ha promosso una raccolta straordinaria di sangue con il Compartimento Anas Calabriaprogrammata per martedì 25 luglio a Reggio Calabria (Pentimele) presso il Lido Balneare della Polizia di Stato. Nello spazio antistante l’ingresso al Lido Polizia saranno posizionati mezzi e personale impiegati giornalmente sulle strade, anche a supporto della Polizia Stradale.

Particolare attrazione avranno i droni, utilizzati per poter visionare e monitore lo stato di salute delle strade anche quelle più impervie. Durante la conferenza stampa che avrà luogo dalle ore 11:00 presso la sala riunioni del XII Reparto Mobile della Polizia sito a Pentimele in via Armacà sarà illustrata la finalità associativa dei DonatoriNati e la collaborazione con il personale ANAS per la ricerca di nuovi e periodici Donatori di sangue. Saranno presentate le campagne nazionali per la sicurezza stradale ed i sistemi di controllo per la manutenzione stradale, dei viadotti e ponti in gestione dell’ANAS.

È previsto il saluto del Prefetto Massimo Mariani e del Questore Bruno MEGALE ed a seguire relazioneranno:

– l’Ing. Francesco CAPORASO, Responsabile della Struttura Territoriale ANAS Calabria;

– il Dirigente la Sezione della Polizia Stradale di Reggio Calabria Dr. Antonio MACAGNINO;

– il Cappellano della Polizia di Stato Don Giovanni GIORDANO, Parroco della Chiesa di Santo Stefano di Nicea nel quartiere di Archi.

Sarà presente Mirco SCARANTINO, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato già Campione Mondiale ed Europeo della sezione pesistica, come testimonial per la raccolta di sangue.