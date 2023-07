Reggio Calabria: puliscono un terreno bruciandolo e causano un enorme incendio, colti in flagrante dai carabinieri

StrettoWeb

Sono quattro gli uomini denunciati dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria con l’accusa di incendio colposo. Nel corso di ordinari servizi di controllo del territorio i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi sono stati attirati dal fumo denso in località “Ciosso” di Motta San Giovanni (RC).

Giunti sul posto hanno sorpreso quattro uomini intenti a effettuare pulizia in un terreno agricolo privato. Allo scopo, i quattro avevano incendiato delle sterpaglie. Le fiamme però si erano propagate dando fuoco a circa 5 ettari di macchia mediterranea.

La zona è stata messa in sicurezza mediante l’utilizzo di mezzi aerei che hanno provveduto a spegnere l’incendio. I quattro uomini, le cui responsabilità dovranno essere accertate nelle opportune sedi giudiziarie, sono deferiti all’autorità giudiziaria, come comunicano i carabinieri in una nota.

“Un evento che ancora una volta testimonia l’importanza della presenza costante e attenta dell’Arma reggina sul territorio, il cui ruolo imprescindibile è quello delle Stazioni Carabinieri che assicurano la continua assistenza e disponibilità anche nelle zone impervie della provincia reggina“, si legge nella nota dell’Arma.