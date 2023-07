Reggio Calabria, “non passate sul ponte di Sant’Anna”: l’audio-bufala è virale su whatsapp

StrettoWeb

E’ ormai diventato virale l’audio di una cittadina di Reggio Calabria che lancia un appello ad amici e conoscenti per metterli in guardia e non farli passare sul ponte di Sant’Anna perchè “gravemente pericolante”. L’audio nel giro di poche ore ha fatto il giro della città e in tanti si chiedono se è vera questa voce oppure se si tratta di fake.

Contattato dalla Redazione di StrettoWeb, il Comune smentisce categoricamente anche perchè – negli ultimi anni da Palazzo San Giorgio ci hanno abituato a tutto e sono anche autoironici – ma mai e poi mai avrebbero lasciato aperto il transito su un ponte in imminente pericolo di crollo. Il ponte di Sant’Anna già da anni ha evidenziato qualche problema legato più che altro a cordoli e calcinacci pericolanti sui versanti laterali. La carreggiata sud (lato mare) è stata ristretta per evitare carichi eccessivi, quindi la struttura è controllata e viene periodicamente sottoposta a controlli e verifiche. Non è l’avveniristica ingegneria del costruendo Ponte sullo Stretto ma da qui ad annunciare un disastro imminente ce ne passa.