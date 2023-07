Reggio Calabria piange Gaetano Pentimalli: è morto il padre di Payper Market e Arte Oggi

StrettoWeb

Venerdì sera, all’età di 88 anni, a Reggio Calabria nella sua abitazione in via Trento 2 si è spento Gaetano Pentimalli, un uomo che apparteneva a quel gruppo di persone che dovrebbero vivere in eterno, tali a tante sono state le iniziative, che lo hanno caratterizzato e reso noto, e che sembrava fossero destinate a non esaurirsi mai. A raccontare chi era questo reggino d’eccezione, attraverso le nostre pagine, è la famiglia. Gaetano ha avuto una carriera poliedrica nel campo dell’arte, dalla fotografia alla galleria d’arte e alla conduzione televisiva, oltre che in quello del commercio e dell’intrattenimento, contribuendo a promuovere e valorizzare l’arte contemporanea e i talenti emergenti.

La vita di Gaetano Pentimalli

Gaetano, o “Tanino” come noto ai più intimi, è approdato a Roma nel 1953 all’età di 18 anni. Iniziò a lavorare da Luxardo imparando l’arte del ritratto e della fotografia, rientrando poi a Reggio per sfruttare queste nuove conoscenze ed aprendo uno studio fotografico in via Demetrio Tripepi dove impiegò più di dieci rappresentanti. Si appassionò fin da giovanissimo al mondo dell’Arte, facendo la conoscenza di numerosi artisti già degli anni ’60, invitandoli ad esporre nella Città dello Stretto.

A Reggio, dal ’60 al ’70, si dedicò con successo al commercio di scarpe, aprendo tre negozi sul principale Corso Garibaldi ed una boutique dal nome Payper Market nella galleria del Roof Garden. Sempre tra gli anni ’60 e gli anni ’70 e sempre prima dei moti di Reggio, prese in gestione dall’Azienda di Soggiorno e Turismo il Lido dello Stretto a Catona, facendolo diventare luogo di ritrovo dove ad esibirsi furono artisti internazionali e nazionali.

Il ritorno a Roma

Dopo i moti di Reggio e la scomparsa per un incidente di un figlio, decise di ritrasferirsi con la famiglia a Roma. Qui tornò a dedicarsi appassionatamente al mondo dell’arte, prima come editoriale pubblicando il libro antologia Arte Oggi, raccogliendo testimonianze di artisti da tutto il territorio nazionale. Portata avanti insieme ai figli Alessandro, Maurizio e Marco, la galleria Arte Oggi nata nei primi anni ’80 con sede a Roma aprì subito dopo anche a Reggio Calabria, sua città natale, come sede per Calabria e Sicilia.

Iniziando ancora una volta un’attività rivoluzionaria, nel mondo delle emittenti televisive portò Arte Oggi alla portata di tutti, promuovendo giovani e talentuosi artisti mescolati a maestri della contemporanea. Fu questa l’attività che lo portò come conduttore nelle più prestigiose emittenti televisive di Calabria, Sicilia e Lazio. Durante le trasmissioni da lui condotte veniva trattata l’arte in maniera innovativa. Da “Cosa fanno 4 quadri” a “Arte Oggi a casa vostra”.

I funerali

Le esequie avranno luogo domani pomeriggio alle ore 17:30 nella Chiesa della Candelora. La redazione di StrettoWeb porge le più sentite condoglianze alla famiglia, ringraziandola per aver condiviso con noi e con i nostri lettori l’excursus storico di un personaggio che ha influenzato la Storia artistica di questa città.