Reggio Calabria, morta dopo 4 giorni di agonia la ragazza del terribile incidente di domenica notte

StrettoWeb

E’ deceduta oggi la giovane di 34 anni rimasta coinvolta in un terribile incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorse a Gallico, periferia nord di Reggio Calabria. La giovane dai primissimi rilievi effettuati dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, aveva perso in controllo del veicolo che stava conducendo impattando violentemente con un palo della pubblica illuminazione e con un muro di recinzione abbattendoli parzialmente. La 34enne era stata soccorsa e ricoverata al GOM in prognosi riservata a causa delle lesioni riportate.