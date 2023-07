Reggio Calabria, altro che lordazzi: i cittadini ripuliscono le strade da soli e il comune resta a guardare

StrettoWeb

Siamo a Reggio Calabria, precisamente in zona Sorgona, contrada Bazia e Rocca di Ballo, tra Armo e Puzzi. Siamo, nello specifico, lungo la strada che porta alle vasche della diga del Menta. Un luogo tranquillo, sulle colline della città. Tranquillo, ma fino a pochi giorni fa invaso dalle erbacce. Anche se detto così sembra quasi un quadro bucolico. Dalle foto nella gallery scorrevole in alto, è evidente come sembrasse di stare in mezzo ad un fitto bosco, a mo’ di foresta amazzonica.

Tante, innumerevoli, le segnalazioni dei residenti, ma nonostante l’insistenza il Comune non ha mai alzato un dito. Nemmeno una risposta. Zero. Così i cittadini stessi hanno deciso di fare da sé. Si sono organizzati e hanno pulito tutto da soli, come si può vedere dalle ultime foto.

E così, anche questa sera, ci ritroviamo costretti a raccontarvi, grazie alla segnalazione di Domenico Crucitti, una storia di ordinaria incuria e inefficienza da parte del comune di Reggio Calabria, visto che quella strada non veniva ripulita da anni. Ma vi diamo anche l’ennesima dimostrazione che il problema non sono i cittadini, come qualcuno tenta di far credere definendoli “lordazzi“. Perché solo grazie alla loro buona volontà e all’impegno hanno potuto avere ciò che chiedevano da tempo. E gli amministratori, intanto, restano a guardare.