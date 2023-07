StrettoWeb

Proseguono i roghi che da giorni attanagliano la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il video in alto e le immagini della gallery in calce all’articolo mostrano le fiamme spaventose che questa notte (foto scattate intorno alle 3.50) hanno interessato la zona di Melito di Porto Salvo.

Si tratta, nello specifico, della località Prunella di Melito, dove sono ancora in corso i soccorsi da parte di AIB e Guardia Faunistica Ambientale per far fronte agli incendi.

