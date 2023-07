Reggio Calabria, grave incidente sul raccordo tra Bretelle e Spirito Santo: traffico nel caos | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un incidente si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale di Reggio Calabria tra le Bretelle e Spirito Santo in direzione nord. Un’auto e un furgone coinvolti e completamente distrutti. Il sinistro sta paralizzando completamente la città è il traffico è in tilt non solo sul raccordo autostradale, ma anche sulle bretelle, con ripercussioni in tutto il centro.

Una fila lunga quasi un chilometro interessa la tangenziale sin da prima dello svincolo di Modena. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il carroattrezzi per rimuovere i mezzi incidentati. Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro.