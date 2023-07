StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, tra Gioia Tauro e Palmi in direzione sud, in provincia di Reggio Calabria. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul sinistro ne la dinamica. Sul posto sta intervenendo in questi minuti la Polizia Stradale di Palmi.