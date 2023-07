Reggio Calabria: inaugurato lo spazio verde di via Sbarre Inferiori | VIDEO

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, in via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria, è stato inaugurato un piccolo spazio verde, recuperato al decoro cittadino nell’ambito del progetto “Farmacia per il sociale”, promosso dalla Consulta comunale – Città metropolitana e decentramento presieduta da Emilia Condarelli, dal Gruppo FarmaC’è e dall’associazione Cult3.0, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’intervento di cittadinanza attiva operato dai volontari che in questi giorni hanno ripulito l’area e arredato con piante e fiori l’aiuola, è stato realizzato su input del Comitato di Quartiere e, come hanno sottolineato la presidente Condarelli e l’assessore agli Istituti di Partecipazione, Giusi Palmenta, “intende non soltanto rappresentare il valore della partecipazione fattiva tra cittadini, privati e pubblica amministrazione, ma soprattutto lanciare una forte riflessione sull’autismo, le pari opportunità e contro la violenza”. Per questa ragione le 4 panchine presenti nell’area verde sono state simbolicamente dipinte di blu e rosso. “Un segnale – commenta il consigliere delegato al Decoro Urbano Massimiliano Merenda – che unisce l’obiettico del recupero di uno spazio, con la partecipazione civica di realta associative e con azioni simboliche che richiamano a valori positivi del rispetto delle regole e dei diritti delle persone”.

L’iniziativa è stata dedicata all’associazione “Il volo delle farfalle Evoluzione autismo”, presieduta da Angela Villani e alla coraggiosa Maria Antonietta Rositani sopravvissuta alla violenza, che nell’occasione rilasceranno una testimonianza.

Foto













