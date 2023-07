Reggio Calabria: inaugurato un salone di bellezza in zona Nord | FOTO

StrettoWeb

Rimesso a nuovo e inaugurato, domenica 23 luglio, il salone di bellezza ‘Incanto’, di via Santa Caterina d’Alessandria n°15, a Reggio Calabria. Parrucchieri, estetisti, esperti di bellezza, il salone offre alle sue clienti un servizio a 360 gradi. Posto nel quartiere di Santa Caterina, a due passi dal centro, Incanto si è ‘trasformato’, con un ambiente elegante, sobrio e accogliente.

La titolare, Luana Panella, ha deciso di dare un aspetto tutto nuovo ai locali, ma non solo. Il Centro estetico offre un’ampia gamma di servizi, da quelli estetici più classici alle tecniche più moderne e all’avanguardia, andando così incontro anche alle richieste dei clienti più esigenti, assicurando loro attimi di relax, coccolati da esperti di estetica.

“Mi occupo di estetica da anni – spiega Luana – ero già estetista e poi ho rilevato l’attività due anni fa. Ora abbiamo rinnovato tutto, cambiato arredamento, aumentato i servizi. Siamo in dieci: cinque che si occupano della parte estetica, quattro parrucchieri e un receptionist”. Un’attività che, grazie alla varietà dei servizi offerti, va ad arricchire la zona Nord di Reggio Calabria con un’offerta completa per i propri clienti. Nella gallery fotografica in alto alcuni momenti salienti dell’inaugurazione.