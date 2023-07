Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi confermato commissario del GOM

StrettoWeb

Gianluigi Scaffidi viene confermato commissario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. E’ quanto è stato deciso e scritto nel decreto numero 193 / 2023 del Commissario ad Acta per la sanità in Calabria, Roberto Occhiuto, che interviene confermando i commissari straordinari in carica “sino e non oltre la scadenza del 31 dicembre”.

Il Governatore ha decretato di confermare quali commissari straordinari appunto Gianluigi Scaffidi per il GOM; Vitaliano De Salazar per l’AO di Cosenza; Simona Carbone per l’Asp di Crotone; Vincenzo La Regina per l’AOU Dulbecco di Catanzaro.