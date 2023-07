StrettoWeb

Un incendio è divampato pochi minuti fa allo svincolo di Villa San Giovanni. Le fiamme si stanno propagando molto velocemente e il rischio per gli automobilisti è elevato trattandosi di una zona a ridosso dello svincolo autostradale. Sul posto ancora non sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma solo la Polizia Stradale che sta monitorando la situazione pronta ad intervenire in caso di emergenza per gli automobilisti.

