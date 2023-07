Reggio Calabria, la storia di Federico: vince il Master U11 di Roma e sarà ospite di Nadal

StrettoWeb

Da Reggio Calabria a Roma e ritorno, con il trofeo in mano. Federico Toscano, giovane promessa del tennis reggino, ha trionfato nel tabellone del Master U11 di Roma nonostante fosse la testa di serie numero 12 del seeding. Un successo che riempie di soddisfazione il Circolo di Tennis “Rocco Polimeni” nel quale si allena.

Sotto la guida del tecnico Nazionale Nunzio Di Pietro, Federico Toscano ha potuto migliorare costantemente il proprio gioco fino al successo ottenuto nel torneo capitolino. Un percorso netto quello del tennista reggino che ha superato prima Lorenzo Consoli, Marcello Liera e Alessandro Tolomeo senza perdere un set.

Più complicata la semifinale nella quale Toscano si è imposto al tie-break contro Emilio Oliaro (6-4 / 6-3 / 10-8). In finale il giovane tennista reggino ha avuto la meglio su Ulisse Bari 7-6 / 6-3.

Il torneo a casa di Nadal

E non è finita qui. I vincitori del Master Finale nelle categorie MINI (dall’U9 all’U12) potranno partecipare al Master Internazionale Kinder Joy of Moving Tennis Trophy 2023. Il torneo si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre presso la “Rafa Nadal Academy” di Palma de Maiorca, la prestigiosa accademia di tennis di Rafael Nadal in cui si allenano le giovani promesse dei circuiti ATP e WTA del futuro.

Un’opportunità straordinaria, su un palcoscenico prestigio e di caratura internazionale per il giovane Federico Toscano che potrà misurarsi con i pari età vincitori dei tornei degli altri 9 Paesi organizzatori: Austria, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Francia, Lussemburgo, Polonia, Romania e Ungheria.

Ai partecipanti sarà offerto vitto e alloggio e vivranno una trasferta all’estero come dei veri tennisti professionisti. E chissà che Rafael Nadal, attualmente in fase di riabilitazione per un infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo, non possa fare un salto per salutare Federico e gli altri piccoli tennisti.