Reggio Calabria, domenica sera grande festa al Tempietto per l’inaugurazione del maxi-murales dei Bronzi di Riace | GALLERY

Continuano a Reggio Calabria le celebrazioni per il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, iniziate un anno fa e ancora in corso grazie all’impegno della Regione Calabria e in modo particolare del vice Presidente della Giunta, Giusi Princi, che ha personalmente curato una serie di interventi di alto spessore culturale per celebrare la ricorrenza dei guerrieri simbolo della città. Questa è la settimana dei grandi murales: opere artistiche iconiche per riqualificare le zone urbane e a tal proposito sempre più diffuse in tutto il mondo e finalmente imponenti anche in riva allo Stretto.

Martedì sera a Riace verrà inaugurata la prima grande opera realizzata nei luoghi antistanti le acque del ritrovamento dei Bronzi, presso la stazione ferroviaria del borgo situato tra Caulonia e Monasterace, sulla costa jonica reggina (vedi immagini a corredo dell’articolo). Domenica 30 luglio, poi, alle 20:30 presso il Tempietto di Reggio Calabria, nel capoluogo, verrà inaugurato anche l’imponente murales destinato a rivolgere verso il mare la bellezza dei Bronzi di Riace come simbolo della città. L’opera è già ben visibile (vedi immagini nella gallery scorrevole) ed occupa l’enorme parete che delimita la stazione Centrale di Reggio Calabria lato mare, alta 2 metri e 65 centimetri e lunga ben 80 metri, offrendo una visione dei Bronzi innovativa e contemporanea riuscendo così a proiettare nel futuro i valori classici. L’originale rappresentazione artistica è stata ideata e totalmente finanziata dall’assessorato alla Cultura della Regione Calabria che l’ha affidata ad artisti del calibro di Giovanni Dallospazio e Mirko Cavallotto in arte Loste, famosissimi in tutto il mondo per la street art. L’opera vuole essere un omaggio all’eternità dei Bronzi di Riace esaltando la loro capacità di attraversare i secoli, simbolo tangibile della maestria e della bellezza senza tempo, consegnando a Reggio Calabria un’installazione che resti tangibile nella comunità cittadina e proiettandone il suo simbolo principale verso il mare, cioè il mondo intero.

Grande attesa, quindi, per l’inaugurazione di domenica sera: nell’ambito dell’evento di presentazione del maxi-murales si intervalleranno momenti teatrali e di musica lirico sinfonica. A benedire le opere ci sarà anche l’Arcivescovo della diocesi di Reggio-Bova, Monsignor Fortunato Morrone.